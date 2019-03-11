Футбол

«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом»КП - Кубань 01:06

Краснодар — Оренбург
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маурисио Перейра
23′
41′
Алексей Сутормин
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
46′
Никита Маляров
Вадим Афонин
Ари
64′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
65′
72′
Савелий Козлов
Дмитрий Скопинцев
73′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
80′
83′
Алексей Сутормин
Андрей Козлов
Магомед Сулейманов
86′
89′
Адессойе Ойеволе
19-й тур Российской премьер-лиги завершился матчем «Краснодар» - «Оренбург» на домашней арене «быков». На 10-й минуте хозяева поля получили право на пенальти, но Ари не смог переиграть Фролова с 11-метровой отметки. А вот гости свой шанс не упустили.
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