Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

с чего всё началось

«Быки» в настоящее время активно собирают информацию об испанском хавбеке и готовятся выплатить прописанную в его соглашении сумму. В 2017 году сообщалось об интересе к Тельо со стороны «Спартака» и «Зенита», однако тогда игрок выбрал «Бетис».

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.

Армия и оружие Разведку у границ России за неделю вели 17 летательных аппаратов Газета Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликовала инфографику, из которой следует, что воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппаратов.

Политика Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Технологии Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Финансы Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.

Происшествия Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Общество Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга "Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.

Общество Москва приступила к тестированию 5G Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".