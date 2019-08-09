Футбол
«Краснодар» может усилиться воспитанником «Барселоны»Чемпионат 09:14
«Быки» в настоящее время активно собирают информацию об испанском хавбеке и готовятся выплатить прописанную в его соглашении сумму. В 2017 году сообщалось об интересе к Тельо со стороны «Спартака» и «Зенита», однако тогда игрок выбрал «Бетис».
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с чего всё началось
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».Sport24.ru09:15
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