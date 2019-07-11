Футбол
«Краснодар» может подписать шведского форварда БергаКубанские новости 00:05
Этим летом нападающий стал свободным агентом. Его последним клубом был «Аль-Айн» из ОАЭ. Маркус Берг имел несколько предложений от клубов из Греции и Турции, однако он выбрал «Краснодар», который готов предложить футболисту зарплату в 1,9 млн евро в год, пишет Чемпионат со ссылкой на Arena FM.
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«Краснодар» близок к подписанию М. Берга, оклад шведа может составить € 1,9 млн
Чемпионатвчера в 14:34
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