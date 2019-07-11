Футбол
«Краснодар» может подписать шведского форварда БергаСпорт день за днем вчера в 15:19
«Краснодар» в ближайшее время может подписать шведского нападающего Маркуса Берга, который является свободным агентом. Как передает Arena FM, 32-летний форвард получил предложения от команд, представляющих чемпионаты Греции и Турции, но швед выбрал «Краснодар».
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«Краснодар» близок к подписанию М. Берга, оклад шведа может составить € 1,9 млн
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