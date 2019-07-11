«Краснодар» в ближайшее время может подписать шведского нападающего Маркуса Берга, который является свободным агентом. Как передает Arena FM, 32-летний форвард получил предложения от команд, представляющих чемпионаты Греции и Турции, но швед выбрал «Краснодар».

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