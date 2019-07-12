Футбол

«Краснодар» может купить полузащитника ЗайцаREGNUM 08:32

Футбольный клуб «Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца.
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Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

Sport24.ru07:04

Полузащитник Зайц может перейти в «Краснодар»

Советский спорт08:37

СМИ: Миха Зайц может перейти в «Краснодар» на следующей неделе

Спорт-Экспресс05:37

СМИ: «Краснодар» может купить хавбека «Фенербахче» за 8 миллионов евро

Матч ТВ07:22

«Краснодар» может приобрести Зайца

Чемпионат07:15

Миха Зайц может переехать в Россию

Газета.Ru06:21

«Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче»

Sport.ru08:29
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 03:48
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Технологии

В работе Twitter зафиксировали сбой

О сбоях в работе интернет-сайта "Твиттера" сообщает 71% пользователей. О проблемах в приложении на iOS — 18%, на ОС Android — ещё 10%.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Политика

Верховная рада восьмого созыва закрыла последнее заседание

В пятницу было проведено последнее заседание депутатов 8-го созыва Рады. Закрывая его, спикер парламента кратко подвел итоги.
Обновлено в 07:11
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Космос

Китайские ученые уверены, что новая технология позволит им покорить дальний космос

В китайской Академии технологий ракет-носителей уверены, что прорывная технология позволит упростить амбициозные планы Поднебесной в покорении Луны, Марса и дальнего космоса.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Кино

Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
Обновлено в 07:49
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Футбол

Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень

Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

Обновлено в 08:47
Общество

Военнослужащий из Хабаровска получил рекордную субсидию на жилье

Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Дарья Повереннова приручила в Индии бурундука

Популярная актриса Дарья Повереннова отдыхает в Индии. Но отпуск звезда проводит с пользой для души, ума и тела.
Обновлено в 06:15
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Гидрографический катер «Александр Евланов» вошел в состав сил Балтийского флота

Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
Обновлено в 06:02
Путешествия

Названы самые частые жалобы туристов в Крыму

Обновлено в 07:05
Авто

Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
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Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

«Полный хаос»: Няни раскрыли секреты воспитания детей Анджелины Джоли

Няни, работавшие в семье Анджелины Джоли, рассказали о секретах воспитания детей голливудской актрисы.
Обновлено в 06:11
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