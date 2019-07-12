Футбол
«Краснодар» может купить полузащитника ЗайцаREGNUM 08:32
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Технологии
В работе Twitter зафиксировали сбой
О сбоях в работе интернет-сайта "Твиттера" сообщает 71% пользователей. О проблемах в приложении на iOS — 18%, на ОС Android — ещё 10%.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
Верховная рада восьмого созыва закрыла последнее заседание
В пятницу было проведено последнее заседание депутатов 8-го созыва Рады. Закрывая его, спикер парламента кратко подвел итоги.
Обновлено в 07:11
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Космос
Китайские ученые уверены, что новая технология позволит им покорить дальний космос
В китайской Академии технологий ракет-носителей уверены, что прорывная технология позволит упростить амбициозные планы Поднебесной в покорении Луны, Марса и дальнего космоса.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину
Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
Обновлено в 07:49
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Дарья Повереннова приручила в Индии бурундука
Популярная актриса Дарья Повереннова отдыхает в Индии. Но отпуск звезда проводит с пользой для души, ума и тела.
Обновлено в 06:15
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Гидрографический катер «Александр Евланов» вошел в состав сил Балтийского флота
Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
Обновлено в 06:02
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
«Полный хаос»: Няни раскрыли секреты воспитания детей Анджелины Джоли
Няни, работавшие в семье Анджелины Джоли, рассказали о секретах воспитания детей голливудской актрисы.
Обновлено в 06:11