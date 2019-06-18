Футбол
«Краснодар» может купить игрока сборной ГолландииСоветский спорт 11:09
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за Фейеноорд. Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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