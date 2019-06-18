Футбол

«Краснодар» может купить игрока сборной ГолландииСоветский спорт 11:09

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за Фейеноорд. Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.
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СМИ: «Краснодар» интересуется полузащитником «Фейеноорда»

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«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии

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В Голландии подтверждают интерес «Краснодара» к хавбеку Вильене

Бомбардир.ру12:46
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ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»

В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
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Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Суд Гудермесского района Чечни оштрафовал женщину-блогера из Северной Осетии, стрелявшую из оружия в полицейской форме.
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В Кремле высказались об аресте Платини

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо в преддверии переговоров с украинским лидером.
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Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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