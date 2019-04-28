Футбол

«Краснодар» лишил ЦСКА шансов на чемпионствоВести.Ru вчера в 14:07

Зенит-2 — Краснодар-2
5 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
7′
15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
22′
29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
64′
Андрей Мостовой
70′
Михаил Маркин
87′
Воскресная программа 26 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда в центральном матче принимала московский ЦСКА. "Быки" нанесли столичным армейцам поражение со счетом 2:0 и обошли их в таблице.
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