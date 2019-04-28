Футбол
«Краснодар» лишил ЦСКА шансов на чемпионствоВести.Ru вчера в 14:07
ФНЛ, вчера
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
|7′
|15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
|22′
|29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
|64′
Андрей Мостовой
|70′
Михаил Маркин
|87′
Воскресная программа 26 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда в центральном матче принимала московский ЦСКА. "Быки" нанесли столичным армейцам поражение со счетом 2:0 и обошли их в таблице.
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