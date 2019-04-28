«Краснодар» лишил ЦСКА шансов на чемпионствоВести.Ru вчера в 14:07

Воскресная программа 26 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда в центральном матче принимала московский ЦСКА. "Быки" нанесли столичным армейцам поражение со счетом 2:0 и обошли их в таблице.

Армия и оружие Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Общество Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале В регионе ожидаются сильный снег, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Затруднено движение на трассе Екатеринбург — Серов.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Финансы Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13% С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Энергетика Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.

Общество На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных В открытом доступе находится не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян.

Гаджеты Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.

Экономика ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.

Шоу-бизнес Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Политика Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Музыка На «Дом-2» пришла участница из Чистополя 24-летняя жительница Чистополя Алина Галимова стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Девушка представилась известной татарской певицей.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после аварии Попавшая в ДТП российская певица МакSим (Марина Абросимова) частично потеряла память.

Политика В США умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР Главным достижением Лугара считается принятый в 1991 году законопроект (совместно с сенатором от Демократической партии Сэмом Нанном), согласно которому США должны были финансировать уничтожение запасов ядерного, химического и биологического оружия в республиках бывшего СССР.

Экономика Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".

Общество В России могут изменить график работы детских садов и школ Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Авто Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России Эксперты РИА «Рейтинг» составили список российских регионов, в которых наибольшее число жителей могут позволить себе покупку нового авто за полмиллиона рублей.

Общество СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.