Футбол

«Краснодар» красиво проводил Каборе и Перейру. «Быки» победили «Рубин»Спорт-Экспресс 09:35

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
Каборе, а потом и Перейру стадион провожал стоя, и у кромки поля двух легионеров обнял даже Курбан Бердыев. Круг почета вместе со своими детьми Шарль и Маурисио совершили под трогательные видеоролики уже после финального свистка, когда стадион аплодировал и ждал окончания матча "Локомотива".
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