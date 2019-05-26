Футбол
«Краснодар» красиво проводил Каборе и Перейру. «Быки» победили «Рубин»Спорт-Экспресс 09:35
|30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
|40′
Хорен Байрамян
|45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|56′
Юрий Газинский
|57′
Виктор Классон
|59′
|65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
|67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
|68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
|76′
|85′
Филип Уремович
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
11
Скопинцев
5
Спаич
4
Мартынович
98
Петров
47
Уткин
14
Ольссон
8
Газинский
16
Классон
7
Вандерсон
9
Ари
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
65
Сагитов
80
Сорокин
69
Степанов
8
Пантелеев
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Каборе, а потом и Перейру стадион провожал стоя, и у кромки поля двух легионеров обнял даже Курбан Бердыев. Круг почета вместе со своими детьми Шарль и Маурисио совершили под трогательные видеоролики уже после финального свистка, когда стадион аплодировал и ждал окончания матча "Локомотива".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.
Обновлено в 15:08
Экономика
У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве
Соответственно, у домовладельцев возникают соблазны повысить прибыли и стараться по максимуму отдавать энергию солнца в сеть, одновременно пользуясь электроэнергией "из розетки" для собственных нужд.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
Обновлено в 14:51
Хоккей
Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:29
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Политика
Немка нарисовала голую Меркель верхом на медведе
Художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе.
Обновлено в 14:35
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»
Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
На московской стройке нашли 25 артиллерийских снарядов
На стройплощадке на севере Москвы обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет сайт Вести.Ru.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:50