Футбол

«Краснодар» хочет взять Мирзова в арендуЕвро-футбол.ру 10:23

"Краснодар" рассчитывает усилиться полузащитником сборной России Резиуаном Мирзовым. По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа. Сезон 2018/19 Мирзов провёл в аренде в тульском "Арсенале".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду

Евро-футбол.ру10:23

«Краснодар» возьмет в аренду Мирзова

Нева Спорт10:22

Sport_inside: «Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову

Бомбардир.ру08:54

СМИ: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Матч ТВ09:50

Источник: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Спорт-Экспресс09:20

«Краснодар» сделал предложение «Ростову» об аренде Мирзова

Советский спорт09:18

СМИ: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Sportbox.RU09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

Навального задержали на несанкционированной акции в Москве

Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля

Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Наука

Робот Cassie научился ездить на гиророликах

Робот Cassie, разработкой которого занимаются ученые из лаборатории Hybrid Robotics, существующей при Калифорнийском университете в Беркли (Соединенные Штаты Америки), освоил езду на гиророликах.
Обновлено 10 июня в 08:04
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Происшествия

В Португалии арестовали кричавшего о бомбе на борту самолета пассажира

Полицейские задержали в португальском международном аэропорту Са Карнейру города Порту мужчину, кричавшего о бомбе на борту самолета.
Обновлено в 06:54
Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:26
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное