Футбол
«Краснодар» хочет взять Мирзова в арендуЕвро-футбол.ру 10:23
"Краснодар" рассчитывает усилиться полузащитником сборной России Резиуаном Мирзовым. По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа. Сезон 2018/19 Мирзов провёл в аренде в тульском "Арсенале".
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