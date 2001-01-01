Футбол

«Краснодар» возьмет в аренду МирзоваНева Спорт 10:22

По информации источника, краснодарский клуб уже связался с ростовчанами по поводу аренды игрока сборной России до конца сезона-2019/20. В завершившемся сезоне Мирзов выступал на правах аренды в составе «Арсенала», провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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Источник: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Спорт-Экспресс09:20

«Краснодар» возьмет в аренду Мирзова

Нева Спорт10:22

СМИ: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Sportbox.RU09:50

СМИ: «Краснодар» намерен арендовать Мирзова

Матч ТВ09:50

«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду

Евро-футбол.ру10:23

«Краснодар» сделал предложение «Ростову» об аренде Мирзова

Советский спорт09:18

Sport_inside: «Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову

Бомбардир.ру08:54
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика

Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика

Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины

«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Политика

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Политика

Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана

Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
Обновлено вчера в 16:03
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Политика

Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Футбол

Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»

Мелихов является игроком молодежной сборной России. Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом.
Обновлено в 11:39
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Обновлено в 11:17
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 11:45
Политика

Тимошенко провела переговоры с Зеленским

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с призывом создать коалицию в Верховной раде после проведения внеочередных парламентских выборов, писал News.ru.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сделала новую татуировку на ноге

У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
Обновлено в 09:12
Политика

Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Политика

Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине

Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске

Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59
Авто

Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
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Происшествия

В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
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В Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова

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