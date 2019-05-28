Футбол
ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяКубанские новости вчера в 23:57
Как пишет Чемпионат со ссылкой на Grupo La Provincia, на 25-летнего игрока сборной Уругвая также претендует испанский клуб «Гранада», имеющий большие шансы на выход в Примеру. Гастон Сильва уже выступал ранее за эту команду. Его контракт с «Индепендьенте» рассчитан до лета 2021 года.
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Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Уж не так безобиден, как вы думаете
В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Экономика
Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей
В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Трубу с горячей водой прорвало на улице Зины Портновой
Инцидент произошел днем в понедельник, 27 мая В Санкт-Петербурге в Кировском районе прорвало трубу с кипятком, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:44
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката
Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Общество
Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. Екатерины
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
Молния ударила в стартовавшую с Плесецка ракету-носитель «Союз»
Разряд молнии ударил в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время старта с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Чалов: слышал про интерес «Барселоны» — это смешно
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об интересе со стороны иностранных клубов.
Обновлено в 01:00