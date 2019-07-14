Футбол
«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» РоссиЧемпионат вчера в 16:54
21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн.
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Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси. 21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года.Чемпионатвчера в 16:54
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«Чемпионат»: «Краснодар» ведет переговоры о покупке форварда «Лос-Анджелеса» Росси
Sports.ruвчера в 17:11
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:36, Вашингтон
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