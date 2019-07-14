Футбол

«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» РоссиЧемпионат вчера в 16:54

21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси. 21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года.
Чемпионатвчера в 16:54

Подробнее о событии

Источник: «Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Диего Росси

ProstoProSport04:01

«Краснодар» заинтересован в форварде американского «Лос-Анджелеса»

Газета.Ruвчера в 18:16

«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Чемпионатвчера в 16:54

«Краснодар» ведет переговоры по нападающему ФК «Лос-Анджелес»

Soccer.ruвчера в 17:36

Источник: «„Краснодар“ интересуется форвардом из МЛС»

Sport.ruвчера в 17:13

«Чемпионат»: «Краснодар» ведет переговоры о покупке форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Sports.ruвчера в 17:11

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда

Советский спортвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Обновлено в 04:15
Происшествия

Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

Обновлено в 02:40
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Теннис

Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР

Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Обнаженное фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов

Обновлено в 04:58
Космос

Сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система

Обновлено вчера в 11:42
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Демократы осудили Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы обвинили президента США Дональда Трампа в расизме и ксенофобии за резкие высказывания в адрес женщин из других стран из партии конгресса, 15 июля передает телеканал «Россия 24».
Обновлено в 03:55
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Российское подразделение Hyundai готовит расширение моторной гаммы кроссовера Tucson.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Политика

Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено в 03:06
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Несогласованная акция началась в центре Москвы

Обновлено вчера в 08:01
Наука

Ученые ЦЕРН открыли новую частицу

Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
Обновлено в 04:42
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Жена Константина Хабенского выложила его фото с подросшей дочкой

Кадр умилил поклонников Константина Хабенского, назвавших актера идеальным папой. В браке с Ольгой Литвиновой артист стал отцом уже дважды.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Челябинского активиста оправдали по делу о стычке с охранниками РМК

Дело против Золотаревского было возбуждено после того, как участники движения «СтопГОК» в июне прошлого года устроили акцию протеста возле строящегося Томинского ГОКа (проект РМК).
Обновлено в 05:34
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купаться на 10 крымских пляжах

Вода на 10-ти пляжах в Крыму не соответствует санитарным нормам, здесь ввели временный запрет на купание.
Обновлено в 04:58
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

Обновлено в 00:56
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество

Стало известно, сколько продуктов уничтожено в России за 5 лет

Уничтожено уже 985 тонн продуктов, отметили в ведомстве. Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции (63%) составили фрукты и овощи.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Росси
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист с армянскими корнями, полузащитник клуба «Лос-Анджелес».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное