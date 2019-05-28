«Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяСпорт БИЗНЕС Online 05:03

Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может перейти в «Краснодар», сообщает Grupo La Provincia. Помимо «быков» интерес к 25-летнему уругвайцу проявляет испанская «Гранада», которая близка к возвращению в примеру. Ранее Сильва выступал за клуб в сезоне 2016/17.

Общество Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.

Политика Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.

Происшествия В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.

Политика Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров Единственный возможный путь урегулирования Москва видит в политико-дипломатическом процессе и выступает за полный вывод войск, добавил Лавров и призвал все афганские стороны к переговорам.

Авто Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.

Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Футбол Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

Экономика Госдума РФ приняла закон о залоге сельхозземель Согласно принятому закону, при вынесении решения о взыскании сельхозземель суд должен указать меры по обеспечению интересов производителя сельхозпродукции, — передаёт «Интерфакс».

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Религия В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Общество Первый мэр-трансгендер избран в Италии Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.

Общество В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.

Культура Спиваков стал самым богатым среди российских худруков Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.

Политика Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.