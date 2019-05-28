Футбол

«Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяСпорт БИЗНЕС Online 05:03

Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может перейти в «Краснодар», сообщает Grupo La Provincia. Помимо «быков» интерес к 25-летнему уругвайцу проявляет испанская «Гранада», которая близка к возвращению в примеру. Ранее Сильва выступал за клуб в сезоне 2016/17.
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СМИ: «Краснодар» заинтересован в приобретении игрока сборной Уругвая

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«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой

Бомбардир.рувчера в 18:27

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

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Sport24.ruвчера в 18:44

Защитник сборной Уругвая может перейти в «Краснодар»

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СМИ: «Краснодар» может приобрести уругвайского защитника «Индепендьенте»

Спорт-Экспрессвчера в 21:00

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Гастоном Сильвой

Sports.ruвчера в 17:25
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Гастон Сильва
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник клуба «Индепендьенте». Сильва в прошлом выступал за юношескую и молодёжную, а ныне за основную сборную Уругвая. Вице-чемпион мира среди юношей 2011 года, вице-чемпион мира среди молодёжи 2013 года.
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