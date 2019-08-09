Футбол

«Краснодар» интересуется воспитанником «Барселоны» ТельоСпорт БИЗНЕС Online вчера в 09:42

Отмечается, что он интересен нескольким клубам, среди которых есть «Краснодар». Пока что предметных переговоров по воспитаннику «Барселоны» не было, но российский клуб собирает всю необходимую информацию по игроку и готов выплатить отступные.
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с чего всё началось

Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара» к воспитаннику «Барселоны»

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».
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