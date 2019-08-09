Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

с чего всё началось

Отмечается, что он интересен нескольким клубам, среди которых есть «Краснодар». Пока что предметных переговоров по воспитаннику «Барселоны» не было, но российский клуб собирает всю необходимую информацию по игроку и готов выплатить отступные.

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