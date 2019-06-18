Футбол
«Краснодар» интересуется полузащитником «Фейеноорда» ВильенаSports.ru 12:15
Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена может продолжить карьеру в России. По информации AD, голландцем интересуется «Краснодар». 24-летний футболист выступает за «Фейеноорд» с 2012 года.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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