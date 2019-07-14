Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом из МЛСMetaratings 02:42

Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси попал в сферу интересов «Краснодара». Стороны ведут переговоры о возможной покупке футболиста. Росси перешел в «Лос-Анджелес» из «Пеньяроля» в январе 2018 года за €2,5 млн.
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«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси. 21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года.
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«Краснодар» заинтересован в форварде американского «Лос-Анджелеса»

Газета.Ruвчера в 18:16

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СМИ: «Краснодар» интересуется уругвайским форвардом Росси

RT на русскомвчера в 17:39

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Soccer.ruвчера в 17:36

Источник: «„Краснодар“ интересуется форвардом из МЛС»

Sport.ruвчера в 17:13

«Чемпионат»: «Краснодар» ведет переговоры о покупке форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Sports.ruвчера в 17:11

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда

Советский спортвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
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Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

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Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
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Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
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Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
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Сменившийся ветер с северо - востока принес облако дыма, от природных пожаров в населенные пункты района.
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Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
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Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

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Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
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На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

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Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

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В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS

Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
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В США назвали причины неудач американских войск в Афганистане

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Происшествия

Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

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Названы самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире

Сотрудники бенчмарка Master Lu назвали самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире, сообщает издание Ferra.
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В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана

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Крис Норман прервал концерт в Петербурге

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Как отметила аналитик, валюту для иностранных отпусков и каникул стоит покупать уже сейчас, сообщает "Российская газета".
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Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
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Правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2020 год

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2020 году, сообщает в субботу сайт российского правительства.
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16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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