Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси. 21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года.

с чего всё началось

Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси попал в сферу интересов «Краснодара». Стороны ведут переговоры о возможной покупке футболиста. Росси перешел в «Лос-Анджелес» из «Пеньяроля» в январе 2018 года за €2,5 млн.

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