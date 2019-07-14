Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом из МЛСMetaratings 02:42
Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси попал в сферу интересов «Краснодара». Стороны ведут переговоры о возможной покупке футболиста. Росси перешел в «Лос-Анджелес» из «Пеньяроля» в январе 2018 года за €2,5 млн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси. 21-летний Росси является воспитанником «Пеньяроля». В «Лос-Анджелес» он перешёл в январе 2018 года.Чемпионатвчера в 16:54
Подробнее о событии
Показать все источники
«Чемпионат»: «Краснодар» ведет переговоры о покупке форварда «Лос-Анджелеса» Росси
Sports.ruвчера в 17:11
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество
Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции
Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Теннис
Два теннисиста РФ впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
В Челябинской области стало на одного миллиардера больше
На Южном Урале увеличилось число миллиардеров.
Обновлено в 03:14
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за дыма от природных пожаров
Сменившийся ветер с северо - востока принес облако дыма, от природных пожаров в населенные пункты района.
Обновлено в 00:13
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Кино
Звезда «Гоголя» Петров надолго «продался» Бондарчуку
По словам Бондарчука, Петров - первый российский актер, который подписал контракт с определенной студией на два года.
Обновлено в 03:53
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Недвижимость
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Гаджеты
В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS
Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
Обновлено в 03:12
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено вчера в 20:26
Гаджеты
Названы самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире
Сотрудники бенчмарка Master Lu назвали самые популярные SSD-накопители для компьютеров в мире, сообщает издание Ferra.
Обновлено в 02:43
Общество
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана
Первый детеныш редкого голубого барана, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в столичном зоопарке.
Обновлено в 01:42
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге
Обновлено в 03:08
Финансы
Рубль назван самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Как отметила аналитик, валюту для иностранных отпусков и каникул стоит покупать уже сейчас, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Общество
Правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2020 год
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2020 году, сообщает в субботу сайт российского правительства.
Обновлено 13 июля в 07:49
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04