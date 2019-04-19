Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»Телеканал Санкт-Петербург 08:44

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Сегодня завершился матч 24-го тура. Важно отметить, что, как среди взрослых команд, так и среди молодежных, соперники — конкуренты в борьбе за высокие места. У дублеров, правда, ЦСКА ушел далеко вперед.
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«Молодежка» «Зенита» в добавленное время упустила победу в матче с «Краснодаром»

Sport24.ru08:30

Молодежная команда «Локомотива» обыграла сверстников из ЦСКА, «Зенит» упустил победу над «Краснодаром»

Матч ТВ08:02

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:53

Молодежная команда «Локомотива» обыграла сверстников из ЦСКА, «Зенит» упустил победу над «Краснодаром»

Sportbox.RU08:02

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Телеканал Санкт-Петербург08:44
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Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Единоборства

Американский боец UFC Кларк рассказал о впечатлениях от первого визита в Россию

Обновлено в 07:54
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Политика

В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко

В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Культура

Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии

Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной

Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет

Обновлено в 08:46
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Религия

Православные готовятся к Вербному воскресению

В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов

Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Политика

РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Политика

Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»

В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Два миллиона бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате уничтожено как минимум два миллиона бутылок вина. В Бордо производятся одни из самых дорогих и востребованных в мире вин.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии

Обновлено вчера в 05:58
Космос

Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Грузовой корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции, сообщается в Twitter МКС.
Обновлено в 08:10
Политика

Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика

На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду.
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Хоккей

«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Об опасности обвала в Севастополе предупреждали

Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
Обновлено в 06:58
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