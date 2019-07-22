Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионовРоссийская газета вчера в 07:04
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту". "Краснодар" оказался в числе несеяных команд, и ему достался самый непростой соперник из числа сеяных - "Порту".
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Хоккей
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РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом
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Обновлено 20 июля в 10:25
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский
Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.
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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
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Космос
Кирпичи из реголита сохранят энергию во время лунной ночи
Ученые протестировали способность кирпичей из материала лунной поверхности, созданных по технологии 3D-печати, сохранять тепло.
Обновлено вчера в 09:21
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
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Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено 21 июля в 12:08
Политика
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Обновлено вчера в 23:48
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Культура
В Барнаул съезжаются гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»
О спектаклях по произведениям Шукшина, которые ставились на подмостках алтайских театров, расскажет выставка в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
«Ювентус» готовит предложение по Неймару
Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Кино
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Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
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Обновлено 21 июля в 21:00
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Индия запустила к Луне автоматическую станцию «Чандраян-2»
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Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
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Обновлено вчера в 12:44
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19