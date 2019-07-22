Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубковRT на русском 13:41
Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 8 августа в Туне, ответный матч 15 августа — в Москве. Кроме того, по результатам жеребьёвки возможного соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы узнал и тульский «Арсенал».
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