Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубковRT на русском 13:41
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы. По их результатам своих первых соперников узнали две российские команды.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
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В Москве обнаженный мужчина попытался пробежать по Парку Горького
Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, однако его быстро задержали сотрудники охраны парка и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Обновлено в 14:13
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
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Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
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Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
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Политика
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Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
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Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Кино
Минкульт выделит деньги на новые серии «Веселой карусели» и «Умки»
Министерство культуры выделит деньги на создание новых эпизодов мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».
Обновлено в 13:39
Кино
Стала известна дата выхода сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
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Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
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Обновлено в 13:02
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
«Краснодар» узнал соперника по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. На этой стадии российский клуб сыграет с «Порту» (Португалия).
Обновлено в 06:25
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
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Происшествия
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Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
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