Футбол

«Краснодар» и «Сочи» начали матч 3-го тура чемпионата РоссииНева Спорт 12:00

«Краснодар» и «Сочи» начали матч третьего тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток к началу встречи прозвучал в 19:00, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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