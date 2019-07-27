Футбол
«Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игруНева Спорт 10:53
У «Сочи» в основном составе сыграют Николай Заболотный, Фёдор Кудряшов, Иван Миладинович, Никита Калугин, Никита Бурмистров, Игорь Юрганов, Дмитрий Полоз, Евгений Песегов, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Андрей Мостовой. Матч состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00.
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