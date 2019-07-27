Футбол

«Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игруНева Спорт 10:53

У «Сочи» в основном составе сыграют Николай Заболотный, Фёдор Кудряшов, Иван Миладинович, Никита Калугин, Никита Бурмистров, Игорь Юрганов, Дмитрий Полоз, Евгений Песегов, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Андрей Мостовой. Матч состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Сочи». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru10:39

«Краснодар» – «Сочи»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс10:30

Названы стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 3 тура РПЛ

Газета.Ru11:12

Игнатьев и Вильена начнут с первых минут матч против «Сочи»

Матч ТВ11:10

Игнатьев и Вильена начнут с первых минут матч против «Сочи»

Sportbox.RU11:10

«Краснодар» — «Сочи»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Чемпионат10:42

«Краснодар» - «Сочи»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Sport.ru11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия

Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты

Обновлено в 09:30
Авто

В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace

На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено в 06:43
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

Путин осмотрел предметы с затонувшего судна XIX века

На острове Гогланд, что находится в Финском заливе в 180 километрах от Петербурга, президент России Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, обнаруженных археологами на борту затонувшего судна XIX века, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:37
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В студию «Навальный Live» пришла полиция

Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live».
Обновлено в 09:27
Политика

Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В центре Москвы задержан журналист Илья Азар

В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания.
Обновлено в 11:07
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Космос

Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео

Обновлено 25 июля в 06:08
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 11:13
Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля

Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
Обновлено в 04:48
Общество

Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать

Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия

Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье

Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Медики назвали состояние Инны Чуриковой тяжелым

Обновлено вчера в 09:14
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

Шнуров написал стих о лицах начальства

Шнуров сравнил методы, которые использует российское начальство, со старыми ботоксными лицами.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Общество

Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей

По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях

Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
ещё по теме
Урош Спаич
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник российского клуба «Краснодар» и сборной Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Валентинович Песегов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Сочи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное