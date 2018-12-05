Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в Кубке России
Нева Спорт
13:45

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Хозяева вели со счетом 2:0 – отличились нападающий Игнатьев и полузащитник Куэва. «Ростов» отыгрывал по мячу в каждом из таймов – в первой половине игры это сделал Скопинцев, во втором тайме 89-й капитан Александр Гацкан. Ответная игра состоится в Ростове-на-Дону 23 февраля.
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