Футбол

ФК «Краснодар» вничью сыграл с «Ростовом»
Кубань 24
вчера в 13:40

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России завершился со счетом 2:2. Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев открыл счет на 17-й минуте. На 31-й минуте у «быков» отличился полузащитник Кристиан Куэва.
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