Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью
Краснодар
вчера в 14:29

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Матч состоялся сегодня на домашнем стадионе клуба «Краснодар» и завершился со счетом 2:2. В первом четвертьфинальном матче кубка страны краснодарцы вышли в новой форме – в продольную зелено-белую полоску. Начали встречу «быки» очень агрессивно и к концу получаса игры забили 2 мяча.
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