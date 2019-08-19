Футбол

«Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитрREGNUM 08:31

Олимпиакос — Краснодар
21 августа
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом 19 августа сообщается на сайте УЕФА. Помощниками главного арбитра будут лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо.
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