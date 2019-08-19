Футбол
«Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитрREGNUM вчера в 08:31
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом 19 августа сообщается на сайте УЕФА. Помощниками главного арбитра будут лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дель Серро рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 06:07
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче «Олимпиакос» - «Краснодар»
Sport.ruвчера в 07:13
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Причинами отравлений в основном стали этиловый спирт (88,2%), суррогаты алкоголя (3,7%), метанол и метиловый спирт (3,3%).
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон Nokia 2720
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Хавбек «Реала» Б. Диас пропустит 3-4 недели из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас выбыл из строя из-за травмы приводящей мышцы, сообщает AS.
Обновлено в 13:54
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В учениях «Центр-2019» примут участие более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Французского композитора съел канадский медведь гризли
Обновлено в 13:43
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью
Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
Обновлено в 08:49
Общество
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии
Как сообщает местное агентство печати, теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника и играть более значительную роль в семейных делах.
Обновлено в 13:32
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Актрисе из «Ворониных» вызвали скорую на съемках сериала
Обновлено в 13:51
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
Обновлено в 04:06
Общество
В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Политика
Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции
Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47