Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом 19 августа сообщается на сайте УЕФА. Помощниками главного арбитра будут лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

«Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитр

Кино Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде 25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Причинами отравлений в основном стали этиловый спирт (88,2%), суррогаты алкоголя (3,7%), метанол и метиловый спирт (3,3%).

Происшествия Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.

Гаджеты Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон Nokia 2720 Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.

Транспорт Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.

Армия и оружие В учениях «Центр-2019» примут участие более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.

Политика Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.

Общество В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии Как сообщает местное агентство печати, теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника и играть более значительную роль в семейных делах.

Политика Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.

Кино «Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.

Общество Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.

Авто Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.

Музыка Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.

Общество В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.

Политика Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.