"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк на пятой минуте матча.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

Политика Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.

Политика В Абхазии началось голосование на выборах президента страны "По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).

Армия и оружие ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.

Происшествия Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».

Политика Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обсудили торговлю, безопасность судоходства, а также ситуацию в Ливии и напряженность в Персидском заливе, говорится в сообщении Белого дома.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пострадал из-за укуса черепахи Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал поклонникам о случившемся происшествии в Instagram.

Культура Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Единоборства Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.

Политика Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Общество Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.