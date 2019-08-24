Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛИнтерфакс-Спорт вчера в 14:22
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк на пятой минуте матча.
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Обзор матча Краснодар – Локомотив 24 августа 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков
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