Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛИнтерфакс-Спорт вчера в 14:22

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк на пятой минуте матча.
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