"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк на пятой минуте матча.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

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