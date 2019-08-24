Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости 13:55

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У "Локомотива" отличился Гжегож Крыховяк (5-я минута), "Краснодару" отыграться помог Магомед-Шапи Сулейманов (42).
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