"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У "Локомотива" отличился Гжегож Крыховяк (5-я минута), "Краснодару" отыграться помог Магомед-Шапи Сулейманов (42).

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Политика Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Культура На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Происшествия Лодка перевернулась на Волге под Саратовом Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Авто УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Здоровье Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Культура Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes.

Космос Астрономы узнают о звездообразовании благодаря телескопу NASA Webb Американские специалисты в области астрономии сообщили, что совсем скоро благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба им удастся узнать больше о звездообразовании.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.

Хоккей «Спартак» уступил «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 1:4 в матче второго тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

Происшествия Специалисты разобрали Airbus А321, приземлившийся на кукурузное поле Специалисты разобрали Airbus А321 "Уральских авиалиний", приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели.