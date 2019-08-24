"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У "Локомотива" отличился Гжегож Крыховяк (5-я минута), "Краснодару" отыграться помог Магомед-Шапи Сулейманов (42).

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

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