Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости 13:55
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У "Локомотива" отличился Гжегож Крыховяк (5-я минута), "Краснодару" отыграться помог Магомед-Шапи Сулейманов (42).
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