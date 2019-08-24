Футбол
Алексей Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»Sportbox.RU 11:07
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России.
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Сулейманов и Игнатьев в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Локомотивом»
Кубанские новости11:04
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Обновлено в 11:32
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Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено 22 августа в 10:01
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Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Политикана Зеленского поставили на место в День независимости
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Обновлено в 09:50
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В США в штате Иллинойс за последнюю неделю было в два раза больше госпитализаций, связанных с трудностями с дыханием у людей, которые курили электронные сигареты.
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
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Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
Обновлено в 11:16
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
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Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
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