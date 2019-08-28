Футбол
Sports.ru«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо». Сообщается, что «быки» заинтересованы в приобретении еще одного игрока в центр поля после травмы полузащитника Реми Кабелла.
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что изменение меры пресечения для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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ЮГ Times вчера в 09:18
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Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
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16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
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Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Ирина Шейк на своей странице в Instagram обнародовала снимки с новой фотосессии, на которых она позирует с полуобнаженной грудью.
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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
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Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
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Путин встретится с врио губернатора Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
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Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
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В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Шуфутинский записал видеообращение в преддверии третьего сентября
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На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321
Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
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В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
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Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
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Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
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Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Авто
Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
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