Футбол

Sports.ruSports.ru«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо». Сообщается, что «быки» заинтересованы в приобретении еще одного игрока в центр поля после травмы полузащитника Реми Кабелла.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» и «Динамо» хотят приобрести хавбека «Фенербахче» Зайца

Sport24.ru11:09

«Динамо» вступило в погоню за Зайцем

Soccer.ru10:59

Хавбек «Фенербахче» может продолжить карьеру в РПЛ

Матч ТВ11:17

Хавбек «Фенербахче» может продолжить карьеру в РПЛ

Sportbox.RU11:17

«Краснодар» и «Динамо» включились в борьбу за словенца Зайца

Metaratings12:10

Источник: «Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче» Зайце

Спорт-Экспресс10:53

«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце

Sports.ru10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Кино

Опубликован трейлер нового «Джокера»

Lenta.ru 12:35
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что изменение меры пресечения для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".
РИА Новости 13:08
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

ЮГ Times вчера в 09:18
Происшествия

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии

Ирина Шейк на своей странице в Instagram обнародовала снимки с новой фотосессии, на которых она позирует с полуобнаженной грудью.
OAnews 08:36
Политика

Поклонская посоветовала Волкеру «выспаться» после слов о Крыме

РИА Новости 06:15
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика

Путин встретится с врио губернатора Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
ФАН 06:15
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации

Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Происшествия

В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку

КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Экономика

Росстат: в России зафиксирован рост бедности

Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Музыка

Шуфутинский записал видеообращение в преддверии третьего сентября

Телепрограмма 09:11
Происшествия

На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321

Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.
РЕН ТВ 12:09
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Политика

Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
RT на русском 11:55
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Футбол

Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил

Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Футбол

«Барселона» может представить Неймара в четверг

"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Авто

Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Общество

В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
Известия 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миха Зайц
Словенский футболист
Словенский футболист, полузащитник клуба «Фенербахче» и сборной Словении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фенербахче
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче». Помимо футбольного клуба, в спортивный клуб «Фенербахче» входят мужские и женские клубы по волейболу и баскетболу, секции лёгкой атлетики, бокса, гребли и парусного спорта, выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное