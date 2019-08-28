Футбол
Sports.ru«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо». Сообщается, что «быки» заинтересованы в приобретении еще одного игрока в центр поля после травмы полузащитника Реми Кабелла.
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Температура со знаком минус будет зафиксирована в ночь на 29 августа в Архангельской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе, Республике Коми и северной части Поволжья.
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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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Сегодня православные христиане по всему миру отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
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В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
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