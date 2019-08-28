Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо». Сообщается, что «быки» заинтересованы в приобретении еще одного игрока в центр поля после травмы полузащитника Реми Кабелла.

«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце

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