Футбол
Sports.ru«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо». Сообщается, что «быки» заинтересованы в приобретении еще одного игрока в центр поля после травмы полузащитника Реми Кабелла.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Общество
Число браков и разводов в России достигло минимума после 1990 года
В 2018 году на одну тысячу человек заключалось 6,1 брака, а количество разводов достигло 4. Выводы Росстата приводит ТАСС.
Давыдов.Индекс 09:54
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла сознание на «Новой волне»
На фестивале "Новая волна" в Сочи российская телеведущая Лера Кудрявцева потеряла сознание, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 11:00
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле сняли пародию на «благословение» Лободы
Максим Галкин, муж Примадонны, выложил в Сеть новый ролик, на котором на фоне заката в Юрмале Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пытаюсь спародировать сцену, которая произошла между Аллой Борисовной и Лободой.
NewInform 09:31
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56
Политика
Названа причина освобождения Вышинского
Предполагалось, что главный редактор РИА Новости Украина примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33», но позднее стало известно, что Вышинский отказался от обмена.
Lenta.ru 07:45
Технологии
В электронные паспорта предложили установить сим-карты
Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.
UfaTime.ru 02:12
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Армия и оружие
Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии
Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.
ТК Звезда 01:39
Авто
В России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM 01:08
Авто
Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Авто
Mercedes-Benz показала новый GLE Coupe
Новое кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe имеет длину в 4 939 мм и ширину в 2 010 — это на 15 мм и 63 мм больше, чем у обычного GLE.
Тарантас Ньюс 00:10
Здоровье
На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию
Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.
Ставропольская правда 07:48