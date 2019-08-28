Футбол
Чемпионат«Краснодар» и «Динамо» претендуют на хавбека «Фенербахче» Зайца
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает TRT Spor. Согласно информации источника, на 25-летнего хавбека стамбульского клуба претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».
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Источник: «Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче» Зайце
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