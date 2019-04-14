Футбол

«Краснодар» и «Динамо» обменялись голами в матче РПЛNews.ru 08:59

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
«Краснодар» и «Динамо» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Арене Химки» в Москве, завершилась со счётом 1:1. Счёт оставался не открытым до 77-й минуты, когда отличился нападающий «бело-голубых» Евгений Марков с передачи Жоаозиньо.
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