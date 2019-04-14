«Краснодар» и «Динамо» обменялись голами в матче РПЛNews.ru 08:59

«Краснодар» и «Динамо» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Арене Химки» в Москве, завершилась со счётом 1:1. Счёт оставался не открытым до 77-й минуты, когда отличился нападающий «бело-голубых» Евгений Марков с передачи Жоаозиньо.

«Краснодар» и «Динамо» обменялись голами в матче РПЛ

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