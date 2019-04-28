Краснодар — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 11:22

Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.

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