Футбол

Краснодар — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 11:22

Краснодар — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Вратарь
39
Матвей Сафонов
  
Защитник
3
Йоун Гудни Фьоулюсон
  
5
Урош Спаич
  
98
Сергей Петров
  
Полузащитник
7
Вандерсон Соуза
  
16
Виктор Классон
  
33
Маурисио Перейра
  
47
Даниил Уткин
  
77
Шарль Каборе
  
89
Дмитрий Стоцкий
  
Нападающий
85
Иван Игнатьев
  
ЦСКА
Вратарь
35
Игорь Акинфеев
  
Защитник
2
Марио Фернандес
  
5
Виктор Васин
  
14
Кирилл Набабкин
  
50
Родриго Бекао
  
78
Игорь Дивеев
  
Полузащитник
8
Никола Власич
  
17
Арнор Сигурдссон
  
77
Ильзат Ахметов
  
98
Иван Обляков
  
Нападающий
9
Федор Чалов
  
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
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