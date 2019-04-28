Футбол
Краснодар — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 11:22
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
7
16
33
47
77
89
|Нападающий
85
ЦСКА
|Вратарь
35
|Защитник
2
5
14
50
78
|Полузащитник
8
17
77
98
|Нападающий
9
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» может стать чемпионом 4 мая
"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).
Обновлено в 11:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы на матч АПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
Обновлено в 10:28
Экономика
Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу
Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но сначала необходимо понять, насколько это нужно рынку и готовы ли сами эти компании к реализации капиталоемких проектов в Арктике, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:41
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»
Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Вольфсбург» крупно обыграл «Хоффенхайм»
"Вольфсбург" на выезде крупно обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура чемпионата Германии – 4:1. В составе хозяев поля отличился Адам Салаи.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт
Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве
Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом
УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Политика
Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины
По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Футбол
Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола
Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч.
Обновлено в 11:01