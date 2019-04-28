Футбол
«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru 11:22
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
42
Щенников
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
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