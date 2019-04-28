Футбол

«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru 11:22

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
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