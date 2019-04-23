«Краснодар» и «Ахмат» сыграли в Грозном вничьюКраснодарские известия 15:19

Очки обеим командам были нужны, как воздух. «Краснодарцы» отчаянно сражаются за Лигу Европы. Грозненцев от зоны попадания в этот турнир отделяют шесть очков.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли в Грозном вничью

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