Футбол

«Краснодар» и «Ахмат» победителя не выявилиMetaratings вчера в 13:53

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
В матче 25-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях играл против «Ахмата». Матч для одного из претендентов на медали чемпионата России получился крайне непростым. Счёт в матче открыли хозяева, забив уже на 2-й минуте встречи.
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