Хозяева забили силами Зе Луиша и Луиса Диаса на 57-й и 77-й минуте. Таким образом Краснодар рассчитался за обидное поражение в прошлом матче с Порту, который стал для российского клуба первым в Лиге чемпионов в его истории.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.

Политика Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.

Политика В Сирии нашелся пропавший российский активист Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.

Космос Итальянский астронавт стал первым диджеем в космосе Лука Пармитано находится в своей второй экспедиции на МКС, так что у него было время подготовиться к концерту.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика В Кремле прокомментировали опрос о падении рейтинга партий В Кремле обратили внимание на соцопрос о падении рейтинга партий, но считают, что рано делать выводы: в августе люди менее политизированы, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие Трамп: США многое поняли после ЧП в Архангельской области Президент Америки Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 12 августа, на своей странице в Twitter сообщение, что «США многое поняли после взрыва ракеты в России».

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Экономика Сбербанк оценил риск возникновения пузыря на рынке потребкредитования В исследовании проекта "СберДанные" утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают эти опасения: "рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан".

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Происшествия Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Экономика Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров.

Авто Rolls-Royce выпустил прощальную спецверсию Rolls-Royce Ghost Zenith Компания Rolls-Royce представила специальную серию седана Ghost — Zenith, приуроченную к концу выпуска модели текущего поколения.

Гаджеты WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.

Экономика «Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 года Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков.

Политика В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.