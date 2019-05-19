«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионовКоммерсантъ 11:51

Футболисты «Краснодара» разгромили тульский «Арсенал» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Этой победой «Краснодар» обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

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