Футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает «Бизнес online». Отмечается, что руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, сейчас остались только формальности.

«Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере защитника Сорокина

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