Футбол
МК-Спорт«Рубин» отпустит Сорокина в Краснодар
Футбольный клуб «Рубин» договорился с «Краснодаром» о трансфере защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн». Отмечается, что вопрос по трансферу был закрыт ещё 25 августа.
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Общество
Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах
В некоторых регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки.
РБК 08:39
Авто
BMW X6 выкрасили в самый черный цвет Vantablack
Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
RT на русском 07:22
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Экономика
«Лукойл» погасил около 5% акций компании
«Состоялось погашение 35 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 715 млн штук, а уставный капитал ПАО "Лукойл" снизился до 17,875 млн рублей», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 08:47
Политика
Песков назвал оптимальную зарплату для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением хирургов центральной городской больницы (ЦГБ) №1 Нижнего Тагила и назвал оптимальную зарплату для врачей.
Газета.Ru 07:03
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Вместе с президентом Владимиром Путиным саратовский аэропорт посетили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь первого космонавта.
ГТРК Саратов 04:39
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08
Гаджеты
Представлен смартфон Meizu 16s Pro
Megaobzor.com 08:30
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Авто
Seat анонсировал новый гибридный кроссовер Seat Tarraco
Автомобиль получил суммарную отдачу силовой установки в 242 л.с. Внедрение технологий электрификации в модели Seat началось с подключаемого гибридного кроссовера Tarraco, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте в следующем месяце.
SpeedMe 04:45
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40