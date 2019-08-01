Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы. Как сообщает «Бизнес online», руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности.

«Краснодар» договорился с «Рубином» о переходе Сорокина

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