Футбол

News.ruNews.ru«Краснодар» договорился с «Рубином» о переходе Сорокина

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы. Как сообщает «Бизнес online», руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности.
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«Рубин» продаёт Сорокина в «Краснодар». Почему его отпускают и на каких условиях?

Спорт БИЗНЕС Online01:30

«Краснодар» может приобрести Сорокина у «Рубина» за 4 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 05:32

«Краснодар» и «Рубин» согласовали переход Сорокина

Sport24.ru03:42

СМИ узнали детали возможного трансфера Сорокина в «Краснодар»

Матч ТВ03:20

СМИ узнали детали возможного трансфера Сорокина в «Краснодар»

Sportbox.RU03:20

«Краснодар» согласовал трансфер Сорокина за 4 млн евро и может оставить его в аренде в «Рубине»

Sports.ru03:16

«Краснодар» договорился о переходе Сорокина за €4 млн

Metaratings03:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
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Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
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Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Происшествия

В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Общество

В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей

В пригороде Владивостока из-за разлива реки Богатая эвакуировали шестерых человек - жителей частных домов на улице Пшеничная, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Российская газета вчера в 22:08
Экономика

Forbes назвал самые богатые российские семьи

Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
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«Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат

Премьера «Ирландца» в стрим-сервисе Netflix запланирована на 27 ноября.
Культуромания 03:21
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Евгения Добровольская рассказала об их с Михаилом Ефремовым свадебном столе с картошкой и солеными огурцами

Актуальные Новости 03:34
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Общество

РГ: В России могут появиться «квартирные» алименты

Согласно документу, в России появится дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка.
БИЗНЕС Online 03:16
Общество

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Технологии

Разработчики Ethereum перенесли крупное обновление сети

Обновление под названием Istanbul блокчейна Ethereum будет перенесено из-за компании Parity, которая не успевает провести переработку структуры кода криптовалюты, пишет Trustnodes.
РБК 04:07
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Московский Комсомолец вчера в 14:02
Технологии

В Арктике открыто пять новых российских островов

Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Кино

Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна

Игромания.ру вчера в 19:00
Политика

В МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе

В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.
УтроNews вчера в 03:41
Политика

Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео

Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Авто

«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей

ГЛАС.RU 02:43
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп

В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Политика

Пентагон одобрил строительство 32 км стены на границе с Мексикой

Коммерсантъ 03:37
Происшествия

В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
Происшествия

В Нацполиции Украины сообщили о пострадавших от взрыва в Дрогобыче

В результате взрыва бытового газа в Дрогобыче погиб один человек, ещё семеро пострадали, сообщили 28 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
REGNUM 01:57
Футбол

Почему в РПЛ низкий уровень судейства и как все исправить? Версия Андрея Будогосского

РФС готовит реформы Ни одному судейскому руководителю не дали доработать — Ваша версия того, что происходит в российском судействе.
Спорт-Экспресс вчера в 18:20
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