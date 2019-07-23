«Краснодар» договорился о переходе Реми Кабелла. Как сообщил в своем Твиттере журналист Yahoo Sports France Маню Лонжон, «быки» достигли с «Сент-Этьеном» соглашения о трансфере 29-летнего француза.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.

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